- Diyarbakır otogarında üniversiteli yoğunluğu

DİYARBAKIR - Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yola çıkan öğrenciler, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Firma yetkilileri batı illerine daha çok sefer yaptıklarını belirtti.

Üniversitelerde eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde perşembe gününde itibaren yoğunluk başladı. Firmalar üniversite öğrencilerinin yoğunluk oluşturmasından dolayı ek sefer koyduklarını ifade etti.

Yoğunluklarının perşembe gününden itibaren başladığını belirten Yahya Akar, seferleri en çok Ege bölgesine gerçekleştirdiklerini söyledi. Yoğunluğun olduğunu söyleyen Akar, "Yoğunluğumuz perşembe günü başladı. Pazartesi gününe kadar devam ediyor. Genellikle Ege bölgesi İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Marmaris'e giden öğrencilerimiz var. İstanbul ve Ankara'ya az sayıda var. Seferlerimizin hepsi dolu. Yoğunluktan dolayı 4 adet İzmir seferimiz var, 4 adet İstanbul seferimiz ve 4 adet de Mersin seferlerimiz yolcularımıza hizmet etmekte. Yaklaşık 1 haftadır yoğunuz ve yoğunluğumuz da devam ediyor. Gelişlerde de yoğunluk var ama Diyarbakır'dan batıya gidişler daha yoğun. Özellikle Diyarbakır'a Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'den gelen var. Ama gelenden çok gidenler daha fazla" dedi.

Üniversite okumak için Siirt'e gittiğini söyleyen İlyas Sezer, sezonu açtıklarını belirtti. Sezer, "Diyarbakır'dan Siirt'e üniversiteye gidiyorum hemşirelik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Otogardaki birçok öğrenci okudukları üniversitelere doğru hareket etmeyi bekliyorlar. Sezonu açtık" diye konuştu.

Diyarbakır'dan Nevşehir'e giden Mehmet Sıddık Kutlu, bilet bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. Kutlu, "2'inci sınıf öğrencisiyim. Diş hekimliğini okuyorum. Okullar açıldı ulaşımda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ben 2-3 gündür bilet arıyorum. Her gün alarm kura kura en son bir boş yer buldum öyle bilet aldım şimdi de gidiyorum" şeklinde konuştu.