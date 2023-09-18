Denizli'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Titiz çalışmayla çıkan yangın büyümeden söndürülürken yangından kaynaklı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam