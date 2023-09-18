Denizli'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.