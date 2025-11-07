Haberler

Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Güncelleme:
Sultanbeyli'de fırınları denetleyen ve 45 iş yerine ceza kesen ekipler, işletmelerden birinde ekmeğin gramajının ortalamanın üstünde çıkması üzerine işletme sahibine teşekkür etti.

  • Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 228 iş yerini denetledi ve 45 iş yerine cezai işlem uyguladı.
  • Denetimlerde bir işletmede ekmeğin gramajının ortalamanın üstünde çıkması üzerine zabıta ekipleri işletme sahibine teşekkür etti.
  • 151 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı. 17 farklı ekip, 57 personel ile 228 iş yeri denetlendi. Denetim esnasında işletmelerde birinde ekmeğin gramajının ortalamanın üstünde çıkması üzerine zabıta ekipleri işletme sahibine teşekkür etti.

45 İŞ YERİNE CEZA KESİLDİ

Sabah saat 05.30'da harekete geçen zabıta ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak denetim yaptı. İşletmelerde; hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat koşullarına uygunluk kriterleri tek tek incelendi. Denetimler kapsamında temizlik ve hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle 45 iş yerine, 1608 Sayılı Kanun hükümlerince cezai işlem uygulandı. 151 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Tüm işyerlerine, vatandaş sağlığını korumak amacıyla hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat koşullarına uymaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Tombaş, "Üretimden sofraya gıda güvenliği ve hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz. Hiçbir vatandaşımızın sağlığının riske atılmasına asla izin vermeyiz. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil; ilçemizdeki tüm işletmelerin yasalara uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktır. Yasalara uymayanlarla ilgili de hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Emeğiyle, alın teriyle çalışan, kurallara uyan, halk sağlığını gözeten işletmecilerimize de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yorumlar (2)

Seyit Adnan Diri:

Demek ki ülkemizde güzel insanlar da var

Haber Yorumlarıİbrahim:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
