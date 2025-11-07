Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı. 17 farklı ekip, 57 personel ile 228 iş yeri denetlendi. Denetim esnasında işletmelerde birinde ekmeğin gramajının ortalamanın üstünde çıkması üzerine zabıta ekipleri işletme sahibine teşekkür etti.

45 İŞ YERİNE CEZA KESİLDİ

Sabah saat 05.30'da harekete geçen zabıta ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak denetim yaptı. İşletmelerde; hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat koşullarına uygunluk kriterleri tek tek incelendi. Denetimler kapsamında temizlik ve hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle 45 iş yerine, 1608 Sayılı Kanun hükümlerince cezai işlem uygulandı. 151 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Tüm işyerlerine, vatandaş sağlığını korumak amacıyla hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat koşullarına uymaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Tombaş, "Üretimden sofraya gıda güvenliği ve hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz. Hiçbir vatandaşımızın sağlığının riske atılmasına asla izin vermeyiz. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil; ilçemizdeki tüm işletmelerin yasalara uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktır. Yasalara uymayanlarla ilgili de hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Emeğiyle, alın teriyle çalışan, kurallara uyan, halk sağlığını gözeten işletmecilerimize de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.