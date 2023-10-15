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Çorum'un Bayat ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Yaşam Haberleri

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yem yüklü kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

G.Ç. idaresindeki 55 AFE 524 plakalı yem yüklü kamyon, İskilip-Çankırı kara yolu, Bayat ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesine bağlı itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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