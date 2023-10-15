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Çorum'un Bayat ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yem yüklü kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.