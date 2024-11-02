Çiğ köfte tüketiminde yüksek artış

Yemeksepeti 2024'ün ilk sekiz ayının online satış verilerine göre çiğ köfte satışları zirve yaptı. Şirketten yapılan açıklamada hem uygun fiyatlı hem de vejetaryen gıda olması dolaysıyla çiğ köftenin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada çiğ köfte satışlarına paralel olarak vegan ve vejetaryen mutfaklara olan ilginin yüzde 27 oranında arttığı da vurgulandı. Sağlıklı beslenme trendinin yükselişte olduğu belirtilen açıklamada "Ekonomik koşulların etkisiyle uygun fiyatlı menülere olan talebin de arttığına" dikkat çekildi.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Vegan kategorisinin popülaritesinin artmasında, kullanıcıların sağlıklı ve dengeli beslenme trendine olan ilgisinin büyümesi de etkili oldu. Kullanıcılar, yemek tercihlerinde daha dengeli ve bitki bazlı seçeneklere yöneldi. Çiğ köftenin hem uygun fiyatlı olması hem de vejetaryen beslenenlere hitap etmesi sebebiyle popülaritesini arttı.

Yemeksepeti'nin verilerini destekleyen bir açıklama da Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral'den geldi. "Hem çiğ köfte satışlarımız arttı hem de bayilik başvurularımızda son aylarda yoğun bir ilgi söz konusu" diyen Demiral, çiğ köftenin lezzetli olduğu kadar ekonomik de bir gıda olduğunu söyledi. Dünyadaki sağlıklı beslenme trendine dikkat çeken Demiral, "Pandemiyle birlikte sürdürülebilirlik, çevresel etki, seçicilik, sağlık ve sağlıklı beslenme konularında daha duyarlı bir hale geldik. Bunun sonucunda bitkisel diyetlerin popülerliği arttı. Bu süreçte insanlar 3 bin yıllık efsane bir lezzet olan çiğ köftenin farkına vardı. Daha doğuruşu değerini kavradı. Trendlere paralel olarak geleneksel lezzetimize de ilgi arttı. Önümüzde dönemde çiğ köfteye daha çok ilginin artacağını sektörün ve pazarın da daha da büyüceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.