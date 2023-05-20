Çerkezköy'de 19 Mayıs kutlamaları devam ediyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Çerkezköy'de büyük bir coşku ile devam ediyor. Çerkezköy Belediyesi Geleneksel 12. Satranç Turnuvası ve Sanal Gerçeklik Oyunları gibi etkinlikler düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Çerkezköy'de büyük bir coşku ile devam ediyor.

Dün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Fener Alayı ve ardından Kentpark'ta düzenlenen Köfn konseri ile coşkunun tavan yaptığı Çerkezköy'de kutlamalar, bugün de Çerkezköy Belediyesi Geleneksel 12. Satranç Turnuvası ve Tepe Piknik Alanı'nda düzenlenen Sanal Gerçeklik Oyunları ile devam etti.

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 farklı kategoride düzenlenen Çerkezköy Belediyesi Geleneksel 12. Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı. Turnuvanın final müsabakaları yarın oynanacak.

GENÇLER, SANAL GERÇEKLİK OYUNLARI İLE EĞLENDİ

Kutlamalar kapsamında bugün saat 14.00'te Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda birbirinden eğlenceli etkinlikler yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde Çerkezköylü gençler Kano VR, Spin Bike, Subsoccer, Formula, Uçak ve Smoothie Bike gibi sanal gerçeklik oyunları ile eğlenceli vakit geçirdiler.

"TÜM ULUSUMUZUN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çerkezköy Belediyesi tarafından Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikler ile Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Satranç Turnuvası'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkışının 104. Yılı'nı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentimizde büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. Düzenlediğimiz Fener Alayımıza, konserimize, sanal gerçeklik oyunları aktivitelerimize ve 12. Geleneksel Satranç Turnuvamıza katılan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kez daha kutluyorum" dedi.