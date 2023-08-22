Çanakkale'nin Yenice ilçesine yangın söndürme tankı tahsis edildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'ne yangın söndürme tankı tahsis edildi.

Çiftlik Köyü Muhtarı Adem Çetinkaya, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hibe edilen 2,5 tonluk seyyar yangın söndürme tankının Çanakkale'den gidip alındığını belirterek, "Dardanos Yangın Hareket Merkezi'nden aldığımız seyyar yangın söndürme tankını köy merkezimize köy camisinin yanına koyduk" dedi.

Muhtar Çetinkaya, Çanakkale Valisi başta olmak üzere Yenice Kaymakamlığı'na ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, tankın iyi günlerde kullanılması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE