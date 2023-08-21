Çanakkale'nin Yenice ilçesine yangın söndürme tankı hibe edildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik köyüne yangın söndürme tankı hibe edildi.

Çiftlik Köyü Muhtarı Adem Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 tonluk seyyar yangın söndürme tankının Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hibe edildiğini söyledi.

Çanakkale'deki Dardanos Yangın Hareket Merkezi'nden getirdikleri seyyar yangın söndürme tankını, köy camisinin yanında konuşlandırdıklarını belirten Çetinkaya, katkılarından dolayı Çanakkale Valiliğine, Yenice Kaymakamlığına ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.