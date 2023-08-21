Çanakkale'nin Yenice ilçesine yangın söndürme tankı hibe edildi
Yaşam Haberleri
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik köyüne 2,5 tonluk seyyar yangın söndürme tankı hibe edildi. Tank, köy camisinin yanında konuşlandırıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çiftlik köyüne yangın söndürme tankı hibe edildi.
Çiftlik Köyü Muhtarı Adem Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2,5 tonluk seyyar yangın söndürme tankının Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hibe edildiğini söyledi.
Çanakkale'deki Dardanos Yangın Hareket Merkezi'nden getirdikleri seyyar yangın söndürme tankını, köy camisinin yanında konuşlandırdıklarını belirten Çetinkaya, katkılarından dolayı Çanakkale Valiliğine, Yenice Kaymakamlığına ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Yaşam