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Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek!

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Özellikle Avrupa'da yaygın olarak uygulanan esnek çalışma modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yeni modelde isteyen çalışanların haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapabilmesi mümkün olacak.

Çalışma hayatındaki milyonlarca kişiyi etkileyecek değişiklikler yakında hayata geçirilecek. Esnek çalışma modeli olarak adlandırılan yeni modele ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Kamu ve özel sektörde haftada 3 gün izin yapmasının yolu açılmış olacak.

10 SAAT AYRINTISINA DİKKAT!

Yeni modele göre özel sektörde günlük 9 saat üzerinden hesaplanan mesai, hafta içi 5 gün boyunca 10 sat olarak hesaplanacak. Böylece haftada sadece bir gün izin yapan çalışanlar için ikinci gün izin imkanı doğacak. Kamu çalışanları için de günlük 8 saat üzerinden hesaplanan mesaiye 4 gün boyunca bir saat daha eklenecek ve haftanın beşinci günü tatil olmuş olacak.

ÜCRETLER DE ETKİLENECEK Mİ?

Esnek çalışma modelinde aynı yöntem haftada 5 gün çalışan özel iş yerleri için de geçerli olacak. Günlük bir saat artırılacak çalışma süreleriyle birlikte kamu ve özel sektördeki çalışanlara ilave bir gün izin olarak verilecek. günlük çalışma saatleri bir saat uzatılırken, haftalık ve aylık çalışılan gün sayısı azaltılmış olacak. Bu modelde çalışanların toplam çalışma saatleri aynı kalırken aldıkları ücrette de bir değişiklik olmayacak.

EN ÇOK KİMLER İSTİFADE EDECEK?

2025 yılı bahar aylarında uygulamaya geçmesi planlanan esnek çalışma modelinden en çok çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı grupların istifade etmesi bekleniyor. Esnek çalışma modelinde bununla beraber haftada bir gün yerine iki gün; iki gün yerine 3 gün izin imkanı doğduğu için tatile gidecek olan kişiler de yıllık izin hakkını daha az kullanmış olacak.

Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek!
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Sahin:

bizim ülkede kan emiciler hayatda kabul etmez,üreten ülkelerde olur tüketen ülkelerde olmaz,

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