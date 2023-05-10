Büyükçekmeceliler Dünya Pilates Haftası'nı kutladı

Büyükçekmeceli vatandaşlar, 'Dünya Pilates Haftası'nı Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte pilates yaparak kutladı. Büyükçekmeceliler; Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi eğitmenleri eşliğinde pilates, yüz yogası ve kahkaha yogası yaptı. Etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından eğitmenlere çiçek takdim edildi.

Büyükçekmeceli vatandaşlar, 'Dünya Pilates Haftası'nı Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte pilates yaparak kutladı.

Dünya Pilates Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Büyükçekmeceliler; Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi eğitmenleri eşliğinde pilates, yüz yogası ve kahkaha yogası yaptı.

Pilates yaparak hayatlarında daha mutlu ve dinamik olduklarını aktaran katılımcılar düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

Güllü Köse : "1 yıl oldu işi bırakalı ve işi bırakırken ilk yapmak istediğim şey spor yapmaktı. Ceylan Hoca'nın adını çok duymuştum. O gruba dahil oldum. Vücudumda, evimde, düzende bana çok etkisi oldu. Özellikle işten ayrılmış birisi olarak düzen geldi hayatıma. Büyükçekmece bu konuda zaten çok aktif. Yapmak istediğim şeylerden birisiydi. Çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece'nin bu farkını yaşayarak hissetmek istedim. Çok güzel bir etkinlik."

Semra Üge : "2002 yılında Büyükçekmece'ye yerleştim. 2002 yılından bugüne kadar belediyenin spor tesislerinde spor yapıyorum. Pilates hocamızla daha önce zumba var, aerobik var, yoga var. En son Ceylan Hoca'mız ile başladık. Onunla devam ediyoruz. Ben 90 kiloydum buraya geldiğim zaman ve sporla bu haldeyim. Birkaç yıldır da bu kilomu koruyorum. Pilatesi A'dan Z'ye öğreten bir insan Ceylan Hoca. Ben bu yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece kadınlarına böyle bir düzen sağladığı için."

Etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından eğitmenlere çiçek takdim edildi.