Burdur'da Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Burdur'da bir tırın devrilmesi sonucu yola saçılan pancarlar ve dökülen yakıt nedeniyle sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da devrilen tırdaki pancarların yola saçıldığı kazada sürücüsü ağır yaralandı.

Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünden yüklediği pancarları Burdur Şeker Fabrikası'na getiren Ahmet Dikici (50) yönetimindeki tır, dün saat 19.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bülent Ecevit Bulvarı Devlet Şu İşleri Şube Müdürlüğü önünde önce kaldırıma daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Tırda yüklü pancarlar çevreye saçıldı. Tırın delinen deposundaki yakıt ise yola döküldü.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ahmet Dikici, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı. Yola saçılan pancarlar toplanırken, Burdur İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise tırın deposundan yola dökülen yakıtı köpükle yıkadı.