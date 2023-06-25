Buca Belediyesi Karne Şenliği'nde Çocuklar Unutulmaz Anlar Yaşadı

Buca Belediyesi'nin düzenlediği Karne Şenliği birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Bucalı çocuklar şenlikte unutulmaz anlar yaşadı. Belediye Başkan Erhan Kılıç, yaz dönemi boyunca açılacak sanat ve spor kursları ile Bucalı çocukların yanlarında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yıl boyunca pek çok kültür, sanat ve spor etkinliğiyle çocukların kalplerine dokunan Buca Belediyesi, küçüklerin karne sevincine de ortak oldu. Gölet Tesisleri'nde Karne Şenliği düzenleyen Buca Belediyesi, yorucu bir eğitim döneminin ardından çocukların güzel bir gün geçirmesi için yoğun bir program gerçekleştirdi.

RENKLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Şişme oyun parkurlarının yer aldığı şenlik alanına gelen çocuklar hem enerjilerini atma hem de doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Alanda yer alan maskot ve palyaçolar çocuklara gün boyu eşlik ederken, düzenlenen yarışmalara katılan çocuklar oldukça verimli saatler geçirdi. Şenlikte çocuklar için tiyatro ve illüzyon gösterimine de yer verildi. Bucalı çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenlik akşam saatlerinde sona ererken, minikler alandan güzel anılarla ayrıldı.

YAZ KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, karnelerini alan minikleri tebrik ederek, "Buca'nın güzel kalpli, çok değerli çocukları yıl boyu çalıştılar, yoruldular, yeni şeyler öğrendiler. Şimdi ise dinlenme zamanı. Bizler yaz boyu açacağımız spor ve sanat kursları ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ulu Önderimizin dediği gibi; Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" diye konuştu.