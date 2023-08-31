Bitlis'te kontrolden çıkan tır evin bahçesine girdi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarparak bir evin bahçesine girdi. Tır şoförü ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yoldan çıkan tır evin bahçesine girdi
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır, bariyerlere çarparak bir evin bahçesine girerek durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerindeki Sarıkum köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerlere çarparak bir evin bahçesine uçarak durabildi. Tır şoförü kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri de yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.
Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, kereste yüklü tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.