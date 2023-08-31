Bitlis'te kontrolden çıkan tır evin bahçesine girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarparak bir evin bahçesine girdi. Tır şoförü ağır yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.