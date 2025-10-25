Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Türkiye'de bir mekanda çaya 600 lira, makarnaya 1800 lira, nargileye ise 2500 lira ödeyip toplam hesap ise 9500 lira gelen kadın masada kalan ürünlerin tamamını yanında götürdü. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.
HESAP ASTRONOMİK GELİNCE KALAN ÜRÜNLERİ YANINDA GÖTÜRDÜ
İddialara göre, çay için 600 lira, bir porsiyon makarna için 1800 lira ve nargile için 2500 lira ödeyen kadının toplam hesabı 9500 liraya ulaştı. Yüksek fiyatlarla karşılaşan müşteri, bu hesabı ödedikten sonra kalan yiyecek ve içecekleri paket yaptırıp yanında götürdü.