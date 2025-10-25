Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Türkiye'de bir mekanda ödediği astronomik hesapla gündeme gelen bir kadın, masada kalan tüm ürünleri yanına alarak ayrıldı. Kadının mekanda tükettiği ürünlerin fiyatları ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

HESAP ASTRONOMİK GELİNCE KALAN ÜRÜNLERİ YANINDA GÖTÜRDÜ

İddialara göre, çay için 600 lira, bir porsiyon makarna için 1800 lira ve nargile için 2500 lira ödeyen kadının toplam hesabı 9500 liraya ulaştı. Yüksek fiyatlarla karşılaşan müşteri, bu hesabı ödedikten sonra kalan yiyecek ve içecekleri paket yaptırıp yanında götürdü.