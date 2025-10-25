Haberler

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Türkiye'de bir mekanda çaya 600 lira, makarnaya 1800 lira, nargileye ise 2500 lira ödeyip toplam hesap ise 9500 lira gelen kadın masada kalan ürünlerin tamamını yanında götürdü. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Türkiye'de bir mekanda ödediği astronomik hesapla gündeme gelen bir kadın, masada kalan tüm ürünleri yanına alarak ayrıldı. Kadının mekanda tükettiği ürünlerin fiyatları ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

HESAP ASTRONOMİK GELİNCE KALAN ÜRÜNLERİ YANINDA GÖTÜRDÜ

İddialara göre, çay için 600 lira, bir porsiyon makarna için 1800 lira ve nargile için 2500 lira ödeyen kadının toplam hesabı 9500 liraya ulaştı. Yüksek fiyatlarla karşılaşan müşteri, bu hesabı ödedikten sonra kalan yiyecek ve içecekleri paket yaptırıp yanında götürdü.

Yorumlar

Baybars ATABEY61:

Şov. Gittiği yerin fiyatlarını bilmiyordu sanki, yanında götürmüşte falanda filan mış. Asıl önemli olan bu kadın bu kadar parayı nereden buldu da verdi, kocası mı çok zengin babasımı zengin, hadi diyelim babası kocası zengin sormuyorlarmı bir çay ve nargileye bu kadar parayı nasıl verdin utanmadın mı sıkılmadınmı, diye, kendisi kazansa bile verilmez bu rakamlar, çalıştım, zor kazandım bu parayı bu şekilde ezemem demiyormu, bu paranın kaynağı nedir, nasıl bir geliriniz var.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
