Beypazarı'ndaki maden ocağı kazasında yaralanan işçilerin durumu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağında yaşanan olayda, güvenli bölgede çalışırken yaralanan 15 maden işçisinden 11'i taburcu edildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talip Kocabıyık, AA muhabirine, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedaviye alınan 10, Ankara'da ise 1 maden işçisinin taburcu edildiğini söyledi.

Evlerinde istirahat eden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kocabıyık, "15 maden işçimiz yaralanmıştı, 5'i Ankara'ya sevk edilmişti. Şimdi Ankara'da 4 maden işçimiz tedavi altında bulunuyor. Ankara'da Şehir Hastanesinde ve Hacettepe Hastanesinde bulunan arkadaşlarımızla Sendika Genel Merkezimiz yakından ilgileniyor." diye konuştu.

Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan kömür maden ocağında dün mekanize ayak bakımı sırasında tavan oturması oluşmuş, bu sırada mekanize ayak bakımı yapan 15 işçi etrafa saçılan taşlardan etkilenerek hafif yaralanmıştı.