Belçikalı Kadın Bodrum'da Müslüman Oldu

Belçika'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Aranka isimli kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Tatili boyunca camileri gezerek İslamiyet'i araştıran Aranka, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde Müslüman oldu.

Belçika'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Aranka isimli kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Belçika'dan nişanlısı ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Aranka, tatili boyunca camileri gezerek, İslamiyet'i araştırdı. Merkez Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'ni de ziyaret ederek, cami görevlilerinden İslamiyet hakkında bilgiler alan Aranka, Müslüman olmaya karar verdi. Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii müezzini Erol Bulca rehberliğinde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Aranka, şehadet getirdikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Aranka'ya cami müezzini Bulca tarafından Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Aranka, nişanlısı vesilesiyle İslamiyet ile tanıştığını, uzun zamandır araştırma içerisinde olduğunu ve sonunda Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti. - MUĞLA