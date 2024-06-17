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Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi

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Kurban Bayramı tatili ile birlikte İstanbul'da ulaşım krizi yaşandı. Otobüs ve uçak biletlerinin tükenmesi ve fiyatların yükselmesi vatandaşları alternatif yöntemlere yöneltti. Yolculuk paylaşımı uygulamaları, vatandaşların hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olarak tercih ettiği bir yöntem oldu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planları yapan ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs ve uçaklarda yer bulmakta büyük zorluk yaşadı. Ulaşım krizi vatandaşları alternatif yöntemlere yöneltti ve yolculuk paylaşımı uygulamalarında talep patlaması yaşandı.

OTOBÜS VE UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Erken rezervasyon yapmayan birçok vatandaş, Arife ve öncesi günde bilet bulamadı. Fiyatların normal güne göre yüksek olmasına rağmen otobüs ve uçak biletleri tükendi.

İstanbul'dan büyükşehirlere ve popüler destinasyonlara yönelik uçuşlar günler öncesinden tükendi. Otobüs ve havayolu şirketlerinin ek seferleri de tamamen doldu.

VATANDAŞLAR YOLCULUK PAYLAŞIMI UYGULAMALARINA YÖNELDİ

Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan birçok vatandaş, çareyi paylaşımlı yolculuk uygulamalarında aradı. Şehirlerarası paylaşımlı yolculuk uygulaması sayesinde, araç sahipleriyle yolculuk yapmak isteyenler bir araya geliyor. İstanbul'dan büyükşehirlere gitmek isteyenler, popüler hale gelen bu uygulamalara yöneldi.

YOLCULUK PAYLAŞIMININ DAHA EKONOMİK OLMASI DA TERCİH SEBEBİ

Paylaşımlı yolculukların bir diğer avantajı ise ekonomik boyutu. Bayram dönemlerinde otobüs ve uçak bilet fiyatlarının artması, vatandaşların daha uygun maliyetli alternatifler aramasına neden oluyor. Yolculuk paylaşımı, hem sürücüler hem de yolcular için ekonomik bir çözüm sunarak, seyahat masraflarını paylaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kurban Bayramı İstanbul Tatil Trafik Seyahat Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Turbo Levent:

NE HALE SOKULDU İNSANLAR BİR TARAF SOYGUNCU BURJUVA SINIFI DİĞERLERİ SEFİLLER

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