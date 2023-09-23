Başakşehir Belediyesi Gençlere Yatırımlarını Sürdürüyor

Başakşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin önemine vurgu yaparak, hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Açıklamada, kültür yaşam merkezlerinden Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezine, 14 yıldızlı Yeni Medya Akademisi'nden 2 milyon gence ulaşılan İstanbul Gençlik Oyunları'na kadar birçok projeyle gençlik yatırımlarına devam ettikleri vurgulandı.

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Teknolojinin kuluçka merkezi Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde, teknolojinin tüm sınırları gençlerle birlikte zorlanıyor. Bu kapsamda Teknoloji Akademi ile 81 ilin yanı sıra 36 ülkede, 150 binden fazla teknoloji meraklısına eğitim verildi. BASE E spor Merkezi'nde ise oyun tutkunu gençler profesyonel olarak eğitilerek, koçlar eşliğinde ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

"Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda kapsamında 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında 854 okul ziyaret edildi. 155 bin 543 gençle katılım rekoru kırılırken, okullarda düzenlenen programlarla 2 milyon gence ulaşıldı.

"Başakşehir'de eğitim alanında gençlere yeni fırsatların kapıları da sonuna kadar açılıyor. Kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde yer alan Müzik Akademisi ile Tiyatro Akademisi'nde gençler hayallerindeki konservatuvarlarahazırlanıyor. Ayrıca eğitmenler eşliğinde gençlere etüt yapma imkanı da sağlanıyor. Ev ortamında ders çalışacakları, kitap okuyacakları ya da kendilerine vakit ayıracakları kütüphaneler ve kitap kafeler de gençlerin hizmetinde bulunuyor. Türkiye'de bir ilk olan, gençler ile medya sektörünündeneyimli isimlerinin buluştuğu, geleceğin yeteneklerininkeşfedildiği 14 yıldızlı Başakşehir Yeni Medya Akademisi'nde, yeni dönem kayıtları sürüyor. Sessizliği bol, bilgisi çok Bahçeşehir Millet Kütüphanesi'nde, on binlerce eser kitap kurtlarıyla buluşturuluyor.

"Spora gönül veren gençlere ise Başakşehir Spor Parkları'nda hizmet veriliyor. BESYO Spor Akademi Hazırlık Kurslarında gençler geleceğe hazırlanıyor. Başakşehir'in oksijen deposu Şamlar Tabiat Parkı'nda bulunan İzcilik Kampı'nda ve SarosKörfezi'nde denize sıfır, eğlencesi hiç bitmeyen Enez Gençlik Kampı'nda, gençlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuluyor.

"Sosyal çalışmalarda da gençlerle birlikte hareket ediliyor.Gönüllü gençlerin de yer aldığı Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ile bir yandan yardımlaşma kültürü diri tutuluyor, diğer yandan da geçmiş ve gelecek arasındaki bağ ilmek ilmek örülüyor."