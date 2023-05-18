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Balıkesir'de hayatı felç eden sağanak böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Balıkesir'de yarım saat süren ve hayatı felç eden sağanak yağmur anı vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Bazı kahvehaneleri su basarken, bir spor salonunun camından içeri giren suların verdiği zarar anbean kaydedildi.

Balıkesir'de hayatı felç eden sağanak böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'de yarım saat süren ve hayatı felç eden sağanak yağmur anı vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Bazı kahvehaneleri su basarken, bir spor salonunun camından içeri giren suların verdiği zarar anbean kaydedildi.

Balıkesir'de dolu ile başlayan ve şiddetli sağanak yağmur ile yarım saat yağan yağmur Balıkesir'in farklı mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde bir kahvehanenin içine dolan sular görünürken, bir spor salonun camından içeri giren yağmur suları maddi hasara neden oldu. Sakarya Mahallesi'nde bir marketin önünde biriken sular yine vatandaşlarca kaydedildi. Vatandaşlar çektikleri görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yaşam

Balıkesir Yaşam Haberler

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