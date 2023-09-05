Samsun'da hobi balıkçılığı yapan bir balıkçının sahte yemine saldıran martı oltaya takıldı. Balıkçı ise oltayı çıkarmak için dakikalarca uğraştı. O anlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Balıkçıların oltasına bu kez balık değil martı takıldı

SAMSUN - Samsun'da hobi balıkçılığı yapan bir balıkçının sahte yemine saldıran martı oltaya takıldı. Balıkçı ise oltayı çıkarmak için dakikalarca uğraştı.

19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda hobi balıkçılığı yapan bir vatandaşın oltasının ucuna bağladığı sahte yeme martı saldırdı. Martının ağzına ve kanadına takılan olta balıkçıya zor anlar yaşattı. Akabinde oltadan kurtarılan martı doğaya geri salındı. O anlar ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.