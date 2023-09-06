Aydın'da sulama kanalına düşen yaban domuzları kurtarıldı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde sulama kanalına düşen iki yaban domuzu, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Domuzlar, avcıların yardımıyla ip bağlanarak kanaldan çıkarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı.
Direcik Mahallesi'nde sulama kanalına yaban domuzlarının düştüğünü görenler, durumu Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler avcıların yardımıyla, kanaldaki yaban domuzlarını ip bağlayarak bulundukları yerden çıkardı.
Kurtarılan hayvanlar daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam