Aydın'da sulama kanalına düşen yaban domuzları kurtarıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde sulama kanalına düşen iki yaban domuzu, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Domuzlar, avcıların yardımıyla ip bağlanarak kanaldan çıkarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.