Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Mevlid Kandili'ni kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla, Zafer Meydanı'nda vatandaşlara helva ikram ederek, kandillerini kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kandil ikramı geleneğini bozmadı. Mevlid Kandili dolayısıyla il genelinde 28 ayrı noktada stant açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara helva ikramında bulundu. Merkez ilçe Efeler'deki Zafer Meydanı'nda kurulan ikram çadırına gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise vatandaşlara helva ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayırda Başkan Çerçioğlu, vatandaşların kandillerini kutladı. Başkan Çerçioğlu'nun elinden helva almak isteyen vatandaşlar ise zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken, kandil hayrı için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneklerini sürdürdüklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Her sene hayrımızı yapıyoruz. Bu yıl da 28 ayrı noktada tekrar hayrımızı yaptık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kandilimizin ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Hatıra fotoğrafı için birbirleriyle yarıştılar

Kandil ikramından sonra beraberindeki heyetle birlikte Salı Pazarı'nı gezen Başkan Çerçioğlu'nu gören vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan evinin pazar alışverişini de yapan Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafına 'hayırlı işler' dilerken, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi. Aydın'ın sembol ürünlerinden olan incir ve zeytini de almayı unutmayan Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın önemli tarım ürünlerinin değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN