Ataşehir'de Marangoz İşyerinde Yangın Çıktı

ATAŞEHİR'de 4 katlı işyerinin marangoz olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucundan söndürüldü. Yangında yaralı ve can yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Aykutlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı üretim tesisinin arka bahçesinde mobilya atölyesi olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu alana müdahale etti. Yangın çıkan bölüme müdahale etmekte zorlanan ekipler, duvarı kırarak söndürme çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Mehmet Güzel, "İçeride 4 tane firma var. Burası marangoz fabrikası olarak kullanılıyor. Yaklaşık 1 saattir yanıyor. İçeride mahsur kalan yok" dedi.