Arda Karakurt Parkı Bodrum'da Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Arda'nın isminin verildiği Arda Karakurt Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta gözyaşlarına hakim olamayan Arda'nın annesi Pembegül Başarır Erman, dikkatli ve yavaş araç kullanma çağrısı yaptı.

Bodrum Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlanan park, toplam 4 bin 700 metrekare üzerine yapıldı. Toplam yeşil alanı bin 600 metrekare olan parkta 700 metrekare çocuk oyun alanı (mozaik oyun duvarı, kum kazma oyunu), 500 metrekare serbest yeşil oyun alan, 175 metrekare seyir alanı (seyir dürbünü), 300 metrekare de yürüyüş yolu bulunuyor. Parkta zemin oyunu, yamaç kaydırağı, büfe, tuvalet, güvenlik binası yer alıyor.

Parka, 9 Temmuz 2022 tarihinde İslamhaneleri Mahallesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarpması sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Arda Karakurt'un adı verildi.

Parkın açılış törenine Arda Karakurt'un annesi Pembegül Başarır Erman, babası Ali Karakurt, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çok sayıda çocuğun da yer aldığı açılışta çocuklar için yüz boyama ve palyaço gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, parkın mahalleye çok yakıştığını ve önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek Bodrum Belediyesine teşekkür etti.

Günde 8 bin çocuğun kullanımına uygun

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise park hakkında teknik bilgiler vererek "Park, günde 8 bin çocuğumuzun gündelik kullanımına uygun fiziki koşullarda bulunmaktadır. Yoğunlukla su ihtiyacı asgari seviyede olan, Bodrum'un doğasına, dokusuna uygun endemik bitkiler kullanılmıştır. Bu da iklim krizinin getirdiği sıkıntılarla beraber bundan sonraki uygulama alanlarımızda rehberimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras parkın yapımına başlandığında önlerine arkeolojik bir engel çıktığını ifade ederek şöyle konuştu; "Sonra o engeli açtık ve proje aşamasından günümüze kadar birçok arkadaşım bu projede görev aldı. Bizler için en anlamlısı, bu mahallenin çocuğu olan, burada doğmuş büyümüş, bu sokaklarda koşturmuş güzel kardeşimizin ismini buraya verebilmekti. Bu, hepimiz için çok önemliydi. O bizim evladımız, adı sonsuza kadar bu parkta yaşayacak."

Ahmet Aras'a çiçek takdim eden Arda Karakurt'un annesi Pembegül Başarır Erman, hem çok mutlu olduğunu hem de çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evlat acısı çok zor bir acıymış. Acıların en büyüğüymüş. İnsan, evlatsız yaşarken ölüyor. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. Başkanım Ahmet Aras'a, değerli meclis üyelerine, müdürlerimiz, belediye çalışanlarımız, parkta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burası oğlumun doğup büyüdüğü yer. Onun için burayı başkanımdan arzu ettim, beni kırmadı sağ olsun. Çok teşekkür ederim, çok güzel oldu. Her gün geliyorum, dualar ediyorum" dedi.

Ne olur başka Arda'lar ölmesin

Oğlunu trafik kazasında kaybeden Başarır, dikkatli araç kullanma çağrısı yaparak "Ne olur hız yapmayalım, sürat yapmayalım. Benim yavrum hızın kurbanı oldu. Ne olur başka Arda'lar ölmesin. Sizden en büyük ricam bu. Lütfen dikkatli ve yavaş araba kullanalım, her an önümüze çocuk çıkabilir." dedi.

Pembegül Başarır'ı konuşması esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı. - MUĞLA