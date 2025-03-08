Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Esenyurt'ta aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyeli vatandaş, "Kira 30 milyar oldu, bende 5 çocuk var. 30 milyar maaşla ben nasıl onlara hayat vereceğim? Türkiye bitti" sözleriyle sitem etti.
İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajına aracını durdurarak katılan bir Suriyeli, artan kira fiyatlarından dert yanarak ekonomik koşullara isyan etti.
"ONLARA NASIL HAYAT VERECEĞİM?"
5 çocuğu olduğunu ve 30 milyar kira verdiğini belirten Suriyeli vatandaş, "30 milyar maaşla ben nasıl onlara hayat vereceğim? Türkiye bitti" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam