Antalya'da Sıcak Hava Akşam Saatlerinde Yaşamı Canlandırdı

Antalya'da Sıcak Hava Akşam Saatlerinde Yaşamı Canlandırdı
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Antalya'da dün etkili olan 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gündüz dışarı çıkmadı. Akşam saatlerinde sıcaklığın 29 dereceye düşmesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. İnsanlar sahilde yürüyüş yaptı, spor ve piknik aktiviteleri gerçekleştirdi.

ANTALYA'da dün etkili olan sıcak hava ve nem, kent genelinde yaşamı zorlaştırdı. Gündüz saatlerinde dışarı çıkmayanlar, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar düştüğü akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle dün gün boyu evlerinde kalan vatandaşlar, sıcaklığın akşam saatlerinde 29 dereceye kadar düşmesiyle sahil bandında hareketlilik oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde evcil hayvanlarını gezdirdi, bazıları yürüyüş yaptı. Bazıları da sahilde futbol ve voleybol oynadı. Piknik yapanlar da sahilde yoğunluğa neden oldu.

'GÜNDÜZ AKTİVİTE YAPAMIYORUZ'

Arkadaşlarıyla sahilde voleybol oynayan Yunus Alparslan, "Gündüzün inanılmaz sıcaklığı ve nemiyle öğle saatlerinde veya akşam üzeri herhangi bir aktivite yapamıyoruz. Spor aktiviteleri için de genelde burayı tercih ediyoruz. Saat 21.00'den sonra hava daha serin oluyor, arkadaşlarımızla aktivite yapabiliyoruz" dedi. Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Eshabil Gözükara ise "Buraya tatile geldik. Gündüz sıcak olduğu için buraya gelemiyoruz. Akşamları serin olunca geliyoruz. Sıcak olduğu için gündüz gözüyle çıkamıyoruz bir yere" diye konuştu. Diğer yandan sahildeki yoğunluğun geç saatlere kadar sürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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