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Anneler Günü'nde Saksı Çiçeklerine Yoğun İlgi

Anneler Günü'nde Saksı Çiçeklerine Yoğun İlgi
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Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin en çok tercih edilen hediye olduğunu ve fiyatların 1000 TL'den başladığını belirtti. Annelerin düşünülmenin önemli olduğunu vurgulayan Bakaç, çiçeklerin ulaşılabilir ve anlamlı hediyeler arasında yer aldığını ifade etti.

ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü'nde en çok saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, bir buket çiçeğin fiyatının 1000 TL'den başladığını söyledi.

Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü öncesi çiçekçilerin yoğunluğunun arttığını söyledi. Anneler Günü'nün, anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gün olduğunu vurgulayan Bakaç, "Bu özel gün dünyada farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye'de genellikle mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır" dedi.

ANNELERİN TERCİHİ SAKSI ÇİÇEKLERİ

Annelerin genellikle saksı çiçeklerini tercih ettiğini dile getiren İsmail Bakaç, "Anneler, tüm çiçek türlerine bakmayı sevdikleri için saksı çiçekleri özellikle tercih ediliyor. Bunun yanı sıra orkide gibi çiçekler en çok talep görenler arasında yer alıyor" diye konuştu. Annelerin hiçbir karşılık beklemeden evlatlarına her şeylerini verdiklerini kaydeden Bakaç, "Anneler için hediyenin maddi değeri değil, düşünülmesi önemlidir. Çiçek de genellikle en ulaşılabilir ve anlamlı hediyeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 1000 TL'DEN BAŞLIYOR

Çiçek fiyatlarına da değinen İsmail Bakaç, "Fiyatlar 1000 TL'den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Saksı çiçekleri 800-900 TL civarında. Annesine hediye almak isteyen bir çocuk, 1000 TL civarında güzel bir buket alabilir" dedi. Geçen yıla göre satışların arttığını belirten Bakaç, "Ekonomik koşullar zor olsa da çiçek, diğer hediyelik ürünlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor" diye konuştu.

Anneler Günü'nün diğer özel günlere kıyasla daha yoğun geçtiğini söyleyen Bakaç, "Bir kişi sadece annesine değil, teyzesine, kızına, babaannesine de çiçek alıyor. Bir ailede 5-6 kişiye birden çiçek gidebiliyor. Bu da talebi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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