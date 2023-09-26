Ankara'da 14 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Ankara'nın Eryaman semtinde bulunan 14 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve şans eseri yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da 14 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eryaman'da 14 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA