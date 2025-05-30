Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), emeklilik işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı gecikmelerin faturasının vatandaşa çıkarılmasını anayasaya aykırı buldu. Karar, geçmişte haksız yere cezalandırılmış binlerce başvurucunun önünü açabilecek nitelikte.

GEÇ KALAN SGK, FAZLA MAAŞI VATANDAŞTAN TALEP ETTİ

Davaya konu olan olayda, bir vatandaş emeklilik dilekçesini zamanında verdi ancak SGK işlemleri geciktirdi. Daha sonra "fazla maaş ödedik" diyerek vatandaştan geri ödeme talep edildi ve konu yargıya taşındı.

"KURUMUN GECİKMESİ VATANDAŞIN KUSURU DEĞİL"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Anayasa Mahkemesi, başvurunun zamanında yapılmasına rağmen işlemlerin geç tamamlanmasının kurum hatası olduğunu vurgulayarak, vatandaşın sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Mahkeme, "Kurumun hatası vatandaşın cebinden çıkamaz" ifadesine yer verdi.

GEÇİKME BEDELİ TAHSİLİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Karara göre, SGK'nın neden olduğu gecikmeler nedeniyle vatandaşa çıkarılan "gecikme bedeli" anayasal haklara aykırı. Bu durumdaki vatandaşlar için örnek teşkil edecek emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı.

EMEKLİLİKTE HAK ARAYANLARA UMUT OLDU

Uzmanlara göre AYM'nin bu kararı, SGK kaynaklı hatalar yüzünden mağdur edilen binlerce kişi için yeni başvuru yollarını açabilir. Ayrıca kurumların işlem süresi sorumluluğunu daha ciddiyetle ele almasını sağlayacak bir uyarı niteliğinde.