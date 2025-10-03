Amatör Balıkçılar 60,5 Kilogramlık Akyayı Yakaladı, Geliri Kimsesiz Çocuklara Bağışladı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Fatih Pala ve Tolga Saç, oltayla 60,5 kilo ağırlığında akya balığı yakaladı. İkili toplam 25 bin liraya alıcı bulan balıktan elde ettikleri geliri kimsesiz çocuklara bağışladı.

Kumluca'da amatör balıkçılar Fatih Pala ve Tolga Saç, 2 Ekim'de tekneyle Adrasan Koyu'na açıldı. Pala ve Saç'ın canlı yem takıp, denize attıkları oltaya büyük bir balık takıldı. Pala ve Saç, güçlükle tekneye aldıkları balığın dev bir akya olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İkilinin Adrasan Sahili'ne getirdiği akya balığının 1,80 metre boyunda ve 60,50 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı. Fatih Pala ve Tolga Saç, balığı yaklaşık 25 bin liraya ilçedeki bir restorana satıp, elde ettikleri gelirin tamamına yakınını kimsesiz çocuklara bağışladı. Teknede balığı kucağına alan Tolga Saç, "Adrasan'da kuzu avına çıktık. Normalde 15- 20 kiloya razı olacaktık. Allah bunu nasip etti. Çok mutluyuz" dedi. Tolga Saç, yakaladıkları balıkla Türkiye rekoru kırdıklarını da söyledi.