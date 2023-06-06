Amasya'da yavru kedi beton zeminde mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

AMASYA'da Yeşilırmak kenarına düşerek beton zeminde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri ırmak kenarına kısa sürede inerek yavru kediyi kurtardı.

Amasya'nın Hatuniye Mahallesinde Yeşilırmak kenarında yer alan Öğretmenevinin altındaki beton zemine düşerek mahsur kalan Kedi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların durumu haber verdiği Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri öğretmenevinin yanındaki kültür evinin balkonundan ırmak kenarına indi. Kedi itfaiye ekiplerince alınarak yukarı çıkarıldı. Kedinin kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen Nihat Kırgöz, 'Köprü üzerinden geçerken kedi sesi duydum. Öğretmenevinin balkonunun altında ırmağa yakın bir yerde kedi ağlayıp duruyordu. Amasya itfaiyesine haber verdim. İtfaiye ekibi de sağ olsunlar gelip ufak bir operasyonla kediyi ırmağa düşmeden kurtardılar. Bir canı kurtardıkları için ben de onlar da çok mutlu. Allah onlardan razı olsun'dedi.Mahsur kaldığı yerden kurtarıla yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından Amasya Belediyesi'nin hizmet verdiği kedi evine teslim edilmek üzere götürüldü.(DHA)