Amasra'da Balık Tutarken Yunuslarla Karşılaştı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde denize açılan Cem Yavuzyiğit, teknesinin önünde yüzen 4 yunusu cep telefonu ile görüntüledi. Yunuslar, tekneyle yarışır gibi yüzerek görsel bir şölen sundu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (37), teknesinin önünde yüzen balıkları cep telefonu ile görüntüledi.

Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkisinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 4 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Yavuzyiğit, yunuslara eliyle ekmek verdi. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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