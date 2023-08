Altınova'da Her Eve Bir Bisiklet Kampanyası

Altınova Belediyesi tarafından başlatılan 'Her Eve Bir Bisiklet Kampanyası' kapsamında 3 binin üzerinde bisiklet sahiplerine dağıtılıyor. Kampanya ile sağlıklı yaşam teşvik edilirken, bisiklet kullanımı ve bisiklet yollarının artırılması hedefleniyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından sağlıklı yaşam için hareketli olmanın teşvik edilmesi için hayata geçirilen "Her Eve Bir Bisiklet Kampanyası" kapsamında 3 binin üzerinde bisiklet düzenlenen törenlerle sahiplerine ulaştırılıyor.

Altınova Belediyesince "Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak" sloganıyla başlatılan kampanyada, ilçede yaşayanlar kimlik ve ikamet belgelerini göstererek bisikletlerini alıyor.

Belediye Başkanı Metin Oral, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılındaki yerel seçim sürecinde ilçedeki her eve bir bisiklet dağıtacaklarına dair söz verdiklerini hatırlattı.

Bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oral, şöyle konuştu:

"Altınova'da her eve bir bisiklet verecek şekilde projemiz başlamış oldu. Bölge bölge dağıtım yapıyoruz. Bugün ikinci bölgemizde devam ediyor. Bu süreç yaklaşık bir ay sürecek. Altınova'da bisikleti olmayan hane kalmayacak. Dolayasıyla hem bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz hem de buna paralel olarak bisiklet yollarımızı yapmaya başladık. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir miktara ulaşacağız. Artık Altınova'da hareketi, bereketi bol bir alan ve sezon bizi bekliyor. İnşallah bisikletlerle hem sağlıklı bir yaşam olacak hem de bereketli bir yaşam olacak. İnşallah Altınova'nın tüm caddelerinde Altınova Belediyesinin dağıttığı bisikletleri göreceğiz."

Oral, şimdilik 3 binden fazla bisikletin dağıtılacağı projenin bundan sonra ilçeye gelip yerleşenleri de kapsadığını, başvurmaları halinde Altınova'nın yeni sakinlerine de bisiklet vereceklerini söyledi.

Kampanya ile sağlıklı bir nesle ön ayak olmayı ve insanların yaşamlarındaki hareketliliğe adım atmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Oral, "Bildiğim kadarıyla Türkiye'de her eve, her haneye bisikletle ulaşan tek belediyeyiz şu anda." dedi.

Bisiklet dağıtım törenine çocuğuyla katılan Yaren Öktem ise Altınova'nın nüfusu az, yüz ölçümü küçük ama insanları mutlu bir ilçe olduğunu vurguladı.

Kampanyanın özellikle çocuklar için çok faydalı olduğunu dile getiren Öktem, "Durumu olan var, olmayan var. Özellikle olmayanlar, çocuğum duyduğu zaman havalara uçtu. Çok özel bir etkinlik, sağlık açısından da çok iyi. İnsanlar bisikletleriyle işe gidip gelebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

7'den 70'e farklı yaş gruplarından birçok vatandaşın katıldığı dağıtım töreninde bisikletlerini teslim alan çocuklar, hemen cadde üzerinde tur atmaya başladı. Kendileri, çocukları veya torunları için bisikletleri teslim alan ileri yaşlardaki vatandaşlar da kampanyadan dolayı Belediye Başkanı Oral ve ekibine teşekkür etti.