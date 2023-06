Akçakoca sahili odun ve çöp yığınlarıyla dolu

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle dere yataklarından sürüklenen tomruk, kütük ve yoğun pet şişeler sahile taşındı. Üç kilometre uzunluğundaki sahil şeridi tomruk, kütük ve odun parçalarıyla doldu. Melenağzı köyü sakinlerinden Recep Ali Topaloğlu, " Düzce'de ve Gölyaka ilçesinde yağmurların getirdiği çöp, pislik ne varsa, deniz vasıtasıyla sahilimize atılıyor. Köy olarak bunu temizlemeye gücümüz yok, buraya çeşitli makinalar lazım. Kumda batmayacak makinalar lazım" diyerek sahilin temizlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Düzce, Gölyaka İlçesi'nin Melenağzı köyü içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Melen Nehri, Karadeniz sahillerini odun deposu haline getirirken, turizmle geçinen köylü vatandaşlar her yıl aynı çileyi çektiklerini dile getirdiler. Bayram tatilinde perişan olduklarını dile getiren Melenağzı köyü azası Altay Topaloğlu, her yıl benzer durumların yaşandığını belirterek kumsalların odun deposuna döndüğünü söyledi.

"BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİ LAZIM"

Altay Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bir hafta önce sel oldu, yağmur suları ile birlikte sahiller pislik içine döndü, Melenağzı köyünden Karaburun bölgesine kadar tüm sahil pislik içinde, bunların bir an önce alınması toplanması ve yakılması lazım. Yaz sezonu başladı çünkü… Turizm tamamen etkilendi, sel suları ayrıca köyün su boru hatlarını da kopardı susuz kaldık, su sorunu nedeniyle sahile bakamadık. Su borularımız patladı Karatavuk köyünden, biz 10 gündür suyla uğraşıyoruz. Turizm etkilendi adamın yüzecek yeri yok ağaçlardan kütüklerden. Buranın bir an önce temizlenmesi lazım artık Belediye veya Özel idare bir kepçe getirecek, bunları bir gündemi 2 gündemi bir araya getirerek toplanacak ve orada ateşe verilecek. Her sene oluyor, Melen'den geliyor bütün derelerin pisliği buradan akıyor, deniz sahiline vuruyor çamur akıyor. Bayramdan sonra da olabilir, bayramdan sonra ilk haftasında buraya bir çare buraya bir kepçe buradan başlayıp Karaburun'a kadar gidecek."

"VATANDAŞLARIN RAHAT DENİZE GİRMELERİNİ SAĞLAMAK LAZIM"

Melenağzı köyü sakinlerinden Recap Ali Topaloğlu ise şunları söyledi:

"Bu sorun yıllardan beri var, çok fazla miktarda yağmur yağdığında Melen nehrin üzerinden gelen pislikler Karadeniz'e akıyor ve Karadeniz bir süre sonra pislikleri sahile çıkarıyor. Melenağzı köyü olarak bunu biz çekiyoruz, 2 kilometre uzunluğunda plajımız var yani bu sahil Türkiye'de görülmemiş güzellikte bir sahil fakat bunu yeteri kadar değerlendirmiyoruz. Ben buradan Turizm İl Müdürlüğü'ne sitem ediyorum, yıllardan beri maalesef el atılmadı. Düzce'de ve Gölyaka ilçesinde yağmurların getirdiği çöp, pislik ne varsa, deniz vasıtasıyla sahilimize atılıyor yani deniz atıyor sahile. Köy olarak bunu temizlemeye gücümüz yok, buraya çeşitli makinalar lazım. Kumda batmayacak makinalar lazım. Geçen senede aynı sorunu yaşadık, evvelki senede aynı sorunu yaşadık, büyük selde aynı sorunu yaşadık. Maalesef ve maalesef bunun acilen temizlenmesi lazım, yani buradan ben yetkililere sesleniyorum, yetkililerden rica ediyorum, bu turizm, bayram sezonunu iyi bir şekilde geçirmemiz için vatandaşların rahat denize girmelerini sağlamak için acilen bu odunların derhal temizlenmesi lazım. Bu 4-5 gün sürer ama acilen bunun temizlenmesi lazım."