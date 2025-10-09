Ne soğuk havaya ne de yağmura aldırdılar, hediye çanta için günler öncesinden kamp kurdular

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir AVM'de açılacak uluslararası kozmetik mağazasının 30 bin TL'lik çanta hediyesi, büyük ilgi gördü. Açılıştan günler önce AVM önünde çadır kurarak beklemeye başlayan vatandaşlar, soğuk hava ve yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan uluslararası bir mağaza zinciri, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'de yeni şubesinin açılışını yapacağını duyurdu.

30 BİN TL'LİK HEDİYE ÇANTA İÇİN GÜNLER ÖNCESİNDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Açılışa özel olarak ise 30 bin TL değerinde bir çanta modeli ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu özel hediye çantayı almak isteyenler, açılıştan iki gün önce gittikleri AVM önünde çadır kurarak sıraya girdi.

NE SOĞUK HAVAYA NE DE YAĞMURA ALDIRDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanların yanında erzaklarla beklediği, soğuk hava ve yağmura rağmen kaldırım kenarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Oluşan kuyruk ve bekleyiş, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kısa sürede gündem oldu.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDerunum:

Sephora.

