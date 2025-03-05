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5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

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Evlilik hazırlığındaki çift, Didim Belediyesi'ne ödedikleri 2 bin 232 TL'lik nikah ücretine "5 dakikalık iş için neden bu kadar para ödüyoruz?" diyerek isyan etti.

Evlilik hazırlığında olan bir çift, nikah için ödedikleri 2232 TL'lik ücretin yüksekliğine isyan etti. Nikah işlemleri için belediyeye ödeme yapan çift, "Belediye neden bize para vermek yerine bizden para alıyor? Bu dönemde 100 lira bile önemli bizim için, ama nikah yapabilmek için bile 3 bin liranızın olması lazım" diyerek tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA YARATTI

Nikah işlemlerinin sadece birkaç dakika sürdüğünü, ancak ücretlerin yüksek olmasının evlenmek isteyen çiftleri zor durumda bıraktığını belirten çiftin sözleri, sosyal medyada da tartışma yarattı.

5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

az valla 6 bin yapsin ireis

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