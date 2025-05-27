25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
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Son olarak 'Annem Ankara' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, 8 ayda 25 kilo vererek yaz sezonunu açtı. Sıkı bir diyet ve spor programıyla istediği fiziğe kavuşan Korel'in pembe bikinili fotoğrafı, Instagram'da beğeni topladı.

Halit Ergenç ile 16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sıkı diyet ve sporla 8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşmuştu.

25 KİLOYU BÖYLE VERMİŞTİ

Korel'in herhangi bir ameliyat geçirmediği her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü öğrenildi. Hayatından süt ürünleri, şekeri ve glüteni çıkardığını söyleyen Bergüzar Korel, "Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum" dedi. Oyuncu ayrıca diyetisyeniyle de bu süreci kontrollü şekilde sürdürüyor.

PEMBE BİKİNİ İLE POZ VERDİ

Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenmeye devam eden Korel yaz sezonunu da açtı. Pembe bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan oyuncunun son haline beğeni yağdı.

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

eeee bize ne bundan…! soyunan ünlü oluyor, adı da çağdaşlık mış… Türklerde ahlak diye bir şey kalmadı, soyunma yarışına girdiler, birde her üç ayda yeni eş değişikliği…

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıNetherill:

maşallah nasılda güzel bicikleri var.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
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