1 Ocak'ta ücretsiz olacak metro seferleri belli oldu

Yılbaşında Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN ÜCRETSİZ

Kararla, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.