Yasal Düzenleme Milyonları İlgilendiriyor"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, son düzenlemelerle bazı alanlarda KDV istisnaları ve ÖTV muafiyeti getirdiklerini, yatırımcının işini kolaylaştırıcı adımlar attıklarını, yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarının alt sınırını bin liraya çıkarttıklarını bildirdi.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ekonomi alanında birçok düzenlemeyi bünyesinde barındırdığını belirtti.

"Kanunlaşan bu düzenleme milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor" ifadelerine yer veren Tin, şunları kaydetti:

"Yeni yasal düzenleme ile kiracıların korunmasına yönelik tedbirler alındı. Kiranın belirlenmesi ve kira sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde ÜFE yerine TÜFE dikkate alınacak. Aynı şekilde kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarının yenilenmesinde de TÜFE'nin dikkate alınması amaçlanmıştır. Bu da fahiş artışların önlenmesi açısından önemli bir düzenlemedir. Yeni yasal düzenleme özlük hakları bakımından da önemli değişiklileri beraberinde getiriyor. Yakın dönemde emekliye ayrılanların en çok yakındığı konuların başında gelen düşük maaş sorununu ortadan kaldırdık, emekli aylıkları bin liradan az olmayacak."

Er ve erbaşlar ile ilgili de önemli bir düzenleme yaptıklarını bildiren Tin, "Er ve erbaşların sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eş ve çocukları ile anne ve babaları da bundan böyle bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilecek." dedi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında da kolaylık getirildiğini, 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartının "hizmet akdine tabi olma" şeklinde yumuşatıldığını dile getiren Tin, yasal düzenlemenin sanayici ve işveren kesimini rahatlatacak düzenlemeler de içerdiğinini kaydetti.

Kaynak: AA