Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı Korona virüsü salgını nedeniyle insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yöneldiği yaş zencefilin fiyatı 35 TL'den 75 liraya çıktı.

Korona virüsü salgını nedeniyle insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yöneldiği yaş zencefilin fiyatı 35 TL'den 75 liraya çıktı.

Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık ile beraber 10 yıldır bu mesleği yapan oğlu Fethi Doğan Çalık gümrüklerin korona virüsü tedbirleri sonrasında kapanması ve ürünün ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yaş zencefilin fiyatında yüzde yüz artış olduğunu söyledi. Vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için ıhlamur ve taze zencefile ilgi gösterdiğine değinen Çalık, yaş zencefilin şu anda birçok yerde 55 ile 75 lira arasında fiyatlarla satıldığını, stok durumuna göre bu fiyatların sürekli değiştiğini belirtti.

Baharat sektöründe ürünlerin büyük oranda dışarıdan geldiğini söyleyen Fethi Doğan Çalık, "Piyasalarda son durum çalkantılı. Özellikle gümrüklerin sağlık nedeniyle kapatılmasıyla bu ürünlerin yüzde 50, 60'ının dışarıdan geldiğini düşünürsek baharat sektörü ve baharat ürünlerinde genel olarak fiyat artışı söz konusu fakat toptancılarda ve ithalatçılarda stok durumu yeterli durumda olduğu için herhangi bir fiyat yansıması söz konusu değil. Son zamanlarda sadece sumağın fiyatının arttığını söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi toptancıların elinde yeterli miktarda olduğu için şu an en azından bizde sumağın fiyatı aynı. Kilo fiyatı 50 TL olarak değişmeden satılıyor. Tane sumağın kilo fiyatı da 55 TL'den satılıyor" dedi.

Yaş zencefilin fiyatı ile ilgili konuşan Çalık, "Onun dışında gümrüklerin kapalı olmasından dolayı yaş zencefilin ülkeye girişinde bir sıkıntı var. Gümrükte bekleyen mallar olduğu biliniyor. Ondan dolayı da yüzde yüzlük bir artış söz konusu diyebiliriz. 35–40 TL'ye satılan yaş zencefilin fiyatı şu anda büyük marketler de dahil olmak üzere 55 ile 75 TL arasında satıldığını söyleyebiliriz. Günlük doların bir anda zirve yaptığı dönemde de aynı şey olmuştu. Günde birkaç tane fiyat listesi gelebiliyor. Aynı gün aldığınız iki aynı ürün iki farklı fiyatla gelebiliyor. Çünkü ithalatçı dolar bazında çalıştığı için dolar bir anda seyrini değiştirdiği zaman ithalatçı pahalı alıyor aynı anda da bize yansıtmış oluyor. Biz bu durumda ortalama bir fiyat belirleyip müşteriye satmak durumunda kalıyoruz. İnsanlar genel olarak şu an ıhlamura ve taze zencefile rağbet gösteriyor" sözlerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA