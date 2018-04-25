Yaş Çay Alım Kampanyası Kota Artışı ile Başladı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde tarımı yapılan yaş çay alım kampanyası başladı. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ilk sürgün hasat döneminde geçen yıl dekara 400 kilogram olan üretici çay satış kotasının bu yıl tarihte ilk kez 570 kilograma çıkarıldığını açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaş çay alım döneminin bugün itibariyle açıldığını duyurdu. Sütlüoğlu, "Havalar sıcaktı. Nisan ayı içinde çayda hareketlenme oldu. Bu sıcak havalar devam etseydi daha erken bir tarihte kampanyayı açacaktık. Son zamanda havaların soğuması ile çayın gelişimi durakladı. Bugüne kadar çayın gelişimi uzadı. Bu yıl çay tarımına erkenden başlayacağız. Vatandaşların tarlaya erken girmesini arzu ediyoruz. Çay bu yıl sahil ve yüksek kesimlerde birlikte geliyor. Doğu ile batı arasında çok fark yok. Bu da vatandaşın çayın erken toplamasının bir gerekliliği olarak ortaya çıkıyor. Bizim fabrikalar hazır ve alımlara başlayacağız" dedi.

'ÜRETİCİ UCUZA ÇAY SATMASIN'

Özel sektör çay firmalarının geçen yıl tarihinde ilk defa Çaykur'dan fazla yaş çay satın aldığını hatırlatan Sütlüoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl özel sektörün daha çok çay alması daha cazip fiyatlarda çay almasından kaynaklandı. Çok şükür uyguladığımız tedbirlerle, yüzde 50'nin üzerinde sağladığımız kapasite artışları ve randevulu alım sistemleri ile piyasayı düzenledik. Artık özel sektör eskisi gibi vatandaşı üzecek uygulamaları yapamıyor, ucuza çay alamıyor. Çünkü vatandaşa 'ucuza çayınızı vermeyin, çayınızı biz sonuna kadar alacağız' diyoruz. Kapasitemiz ve imkanlarımız artık buna el veriyor. Eskiden buna imkan yoktu. Ama şimdi bu çayı alabilecek gücümüz var. Bu yıl da aynı şeyi söylüyoruz. Bu yıl da taban fiyat erkenden açıklanacak. Biz gerekli çalışmaları yaptık ve bakanımıza ilettik. Bakanımız da bunu hükümete iletecek. Nihai kararı hükümetimiz verecek. Fiyatlar açıklanacak. Geçen yıllar vatandaşımızı mutlu eden fiyatlar açıklanmıştı bu yıl da vatandaşı mutlu edecek bir fiyat olacak. Özel sektör açıklanacak fiyatın altında çay alımı yapacaksa aynı uyarıyı tekrarlıyorum. Ucuz çay almak isteyen firmalar çay vermeyin. Biz sonuna kadar üreticinin çayını alacağız. Bu konuda tereddüt etmeyin, paniğe kapılmayın. Üretici dik durursa çayını herkes değerinde almak zorunda kalacak."

'ÇAYDA KOTA DEKARA 570 KİLOGRAM'

Çayda geçen yıl dekara 400 kilogram olan üretici çay satış kotasının bu yıl yeniden düzenlendiğini açıklayan Sütlüoğlu, "Geçen yıl birinci sürgünde kotamız 400 kiloydu. Organik çay üretim yapan üreticiler için bu rakam dekara 700 kilogramdı. İkinci ve üçüncü sürgün dönemlerinde ise 500 kilogramdı. Vatandaşın mağdur olmaması için kotayı daha yüksek tutmuştuk. Bu yıl rakamı tarihi bir kiloya taşıdık. Bu yıl çaydaki huzurun devam etmesi için üretici çay satış kotasını birinci sürgünde dekara 570 kiloya çıkardık. Bu rakam birinci sürgünde vatandaşımızın bütün çayını almaya talibiz demektir. Üreticilerimiz açıklanacak taban fiyatın altında çayını vermesin. Biz üreticilerin bütün çayını alacağız. Kapasite artışımız devam ediyor. Günlük kapasitemiz 9 bin 200 tona çıktı. İlave artışlarla bu rakam 11 bin tona çıkacak. Bu şekilde piyasayı düzenleyecek, regüle edecek güce sahibiz. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Ama vatandaşımızın sabırlı olması ve acele etmemesi lazım. Çay erken geliyor ve üretimiz tarlaya erken girsin. Çay izdihama girdikten sonra bizim belirleyeceğimiz takvime uysun. Kotalarını sonuna kadar alacağımızı bilsin. Randevulu siteme uysun. Çayını tarlasında bekletsin. Biz sonuna kadar çayını alacağız. Çay alan firmalardan daha iyi fiyat verene çayını da versin. Çaykur olarak ana hedefimiz birinci derece de kar değil vatandaşı korumaktır. Bu yıl bazı firmalar pusuya yatmış vatandaş sıkışsa da bizde ucuza çay alsak diye bekliyor. Ben bunu biliyorum. Onun için buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu üreticilerle el ele hep birlikte yapacağız. Sabırla hareket ederek hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'ADAY OLMAYACAĞIM'

Bir soru üzerine milletvekilliği seçimlerinde aday olup olmayacağı sorulan Genel Müdür Sütlüoğlu, "Gelecek milletvekilliği seçimlerinde aday olamayacağım. Hayır duası almak için bu görevimdeyim. Bu sezonun sonunda yaş haddinden görev sürem bitiyor. O süreye kadar görevimin başındayım. Yeni başladığımız çayla konsepti var. Bu daha bebek bir proje, doğru büyütmemiz gerekiyor. Stevia aynı şekilde o da bir bebek. Onu da doğru götürmemiz lazım ve bölgeye önemli kazançlar katacak bir ürün. Soğuk çayımız didi aynı şekilde bir çocuk. Onund a büyüme sürecine devam etmemiz lazım. Yeni yatırımlarımız var. Bunların hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kafeinsiz çay projemiz var. Türkiye kafein ithal ederken kafein üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Çayın hiçbir şeyi atılmayacak. Her şeyinden faydalanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu projeleri takip ederek görevimizin başındayız" diye konuştu.