"Yaş bağımsız unutkanlık" ihmal edilmemeli

Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Uzm. Dr. İ. Özcan Ertürk, "Unutkanlığınız varsa yaşınız ne olursa olsun kaygı duymalı ve nedenlerinin araştırılması, önlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi için bir uzmandan yardım almalısınız." ifadelerini kullandı.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Uzm. Dr. İ. Özcan Ertürk, "Unutkanlığınız varsa yaşınız ne olursa olsun kaygı duymalı ve nedenlerinin araştırılması, önlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi için bir uzmandan yardım almalısınız." ifadelerini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamayla, günümüzde sadece ileri yaştakilerin sorunu olmayıp gençlerde de sıklıkla görülen unutkanlığa ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Uzm. Dr. İ. Özcan Ertürk, insanın yaşantısı boyunca birçok bilgi öğrendiğini ve bu öğrenilmiş bilgileri daha sonra kullanmak üzere 'uzun süreli' bellekte sakladığını aktardı.

Uzun süreli bellek kapasitesinin sınırsız ve bilgileri ömür boyu saklayabilecek özelliğe sahip olduğunu bildiren Ertürk, şunları kaydetti:

"Kuvvetli bellek artık doğuştan yetenek olarak nitelendirilmiyor ve bellek sonradan geliştirilerek güçlendirilebiliyor. Zaman zaman hepimiz anahtar kaybetme, gözlüğü bulamama, isimleri hatırlayamama gibi çeşitli unutkanlıklar yaşıyoruz. Bunlar genç yaşta fazla önemsenmezken, ileri yaşlarda akıllara hemen bunama (demans), özellikle de Alzheimer hastalığı geliyor.

Hafıza sorunları yalnızca Alzheimer hastalığı veya diğer demans durumlardan kaynaklanmıyor.

Birçoğu tedavi edilebilir olan unutkanlık nedeni olarak karşımıza çıkan durumlar, her unutkanlıktan yakınan bireylerde yaştan bağımsız olarak gözden geçirilmelidir. Unutkanlığınız var ise yaşınız ne olursa olsun kaygı duymalı ve nedenlerinin araştırılması, önlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi için bir uzmandan yardım almalısınız."

"Güçlü bellek için yeni şeyler öğrenmeye çalışın"

Ertürk, bellek sorunlarının olası nedenleri hakkında da bilgi verdi.

Anksiyete, depresyon ve aşırı stres durumları, tiroid başta olmak üzere hormonal düzensizlikleri, vitamin eksiklikleri, alkol ve madde bağımlılıkları, çeşitli ilaç yan etkileri, elektrolit denge bozuklukları (hiponatremi), yetersiz beslenme, uyku bozuklukları, enfeksiyonlar, beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, hidrosefali, epilepsi, kanser tedavileri gibi etkenlerin nedenler arasında bulunduğunu aktaran Ertürk, normal unutkanlığın günlük yaşam becerilerinde yetersizliğe neden olmadığının altını çizdi.

Ertürk, normal unutkanlıkta kişinin bağımsız olarak yaşantısını sürdürebildiğini aktararak, demansta ise birden fazla bilişsel beceride sürekli bir zayıflama - gerileme olduğunu ifade etti.

Demansta yaşam kalitesinin unutkanlık nedeniyle olumsuz etkilendiğini, kişinin çoğu zaman başkalarının bakımına ihtiyaç duyduğunu belirten Ertürk, güçlü bellek için "Yeni şeyler öğrenmeye çalışın, bilişsel uğraşılarınızı sınırlamayın örneğin TV seyretmek pasif uğraşıdır, iyi ve kaliteli uyuyun, uykuya dalma veya sürdürme sorununuz var ise çözüm arayın, stres yönetiminizi uygulamaya çalışın, düzenli fiziksel egzersiz yapın, dengeli ve düzenli beslenmeye çalışın, alkol kullanımınızı azaltın, madde kullanımına son verin, fiziksel sağlığınıza özen gösterin, sosyalleşmeye çalışın ve sürdürün, elektronik ekran kullanım sürelerinizi sınırlayın." önerilerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu