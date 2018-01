Yarım Tb Microsd Satışa Sunuldu, İlk 512gb Microsd Kart Fiyatı?

ilk 512GB MicroSD Kart Şubat Ayında Piyasaya Çıktı



Integral Memory'den 4K için ilk 512GB MicroSD Kart, Yarım TB MicroSD Satış Fiyatı Ne Olacak?

MicroSD kart tarafından liderliği devretmesi aslında uzun sürmedi. Sandisk'in 400GB'lık MicroSD kartından sonra şimdi de Integral Memory 500GB MicroSD kartını"Yarım TB MicroSD"satışa sundu. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Sandisk çok yakında bu rakamın 2 katını yani 1TB'lık MicroSD Kartını yakında duyurabilir.

Doğrusunu isterseniz özellikte 4K'nın yaygınlaşmasından sonra bu boyda daha geniş kapasitelerin gelmesi zaten an meselesiydi. Özellikle günlük yaşantımızın her alanında 4K, 360 derece video, drone'lar sayesinde havadan görüntülerin yaygınlığı vs. Tüm bu özellikler yüksek kapasiteli ve kaliteli görüntüler için depolama alanı ihtiyacını hat safhaya çıkarmıştı zaten.

Dolayısıyla depolama ürünleri özellikle microSD kartların kapasitelerinin bu cihazlar için artık yeterli gelmediğinin farkında. Bu adımlardan ilkini Sandisk'in 400GB Ultra MicroSDXC UHS-I card ile başladığını varsayarsaki şimdi de Integral Memory bunu bir adım önde taşıyıp 500GB'lık bir MicroSD kart satışa sunmayı başardı.

Android Telefonlarınız tabletleriniz için yarım Terabyte'lık bir MicroSD!



Integral Memory MicroSD kart kapasite liderliğini şimdilik devraldı. Dünyanın ilk 512GB MicroSD kartını duyurdu. Özellikle PC ve Surface Pro, Android telefon ve tabletler için ideal. Tamamen 4K ihtiyaçları için tasarlanmış. Kartın maksimum kayıt hızı 80MB/sn, bu haliyle bulabileceğiniz en hızlısı değil belki ancak 4K istekleri için yeterli kapasite sunuyor.

Yarım TB MicroSD Satışa Sunuldu, ilk 512GB MicroSD Kart Fiyatı?



Kartın satış fiyatı ve İngiltere dışına satışı ne zaman başlayacak henüz belli değil ancak fazla uzun sürmez. Ancak ucuz olmasını da beklemeyin. Zira 400GB'lık modellerin Amazon'da 250$ civarına satıldığını düşünürseniz. 512GB'ın bu fiyattan fazla olmasını bekleyebiliriz.

