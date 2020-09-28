Yargıtay, sakız çıkan damacana suyunu tazminat gerekçesi saymadı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, damacana suyunun içinden çiğnenmiş sakız çıkmasına ilişkin, tazminat taleplerini reddeden ve su bedelinin iadesine hükmeden mahkeme kararını onadı.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, damacana suyunun içinden çiğnenmiş sakız çıkmasına ilişkin, tazminat taleplerini reddeden ve su bedelinin iadesine hükmeden mahkeme kararını onadı.

İzmir'de yaşayan bir kişi, satın aldığı damacana suyun içinden çiğnenmiş sakız çıkması gerekçesiyle 2 bin 400 lira maddi, 5 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Davaya bakan İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, içinden sakız çıkan suyun davacı tarafından içilmediği, bu nedenle manevi zararın oluşmadığı sonucuna ulaştı.

Davacının damacana bedelinden başka ispatlanan maddi zararının bulanmadığına hükmeden mahkeme, bu gerekçelerle su bedeli 6,50 liranın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, manevi tazminat ile su bedeli dışındaki maddi tazminat isteminin reddine karar verdi.

İstinaf yoluna başvurulmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de 6,50 liranın davalıdan tahsiline, fazlaya dair maddi tazminat ile manevi tazminat talebinin reddine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise istinaf mahkemesi kararını onadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ