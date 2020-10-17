Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti

17.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:09

Galatasaray ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasında 4 yıldan bu yana devam eden tazminat davası sonuçlandı. Yargıtay son noktayı koyarak, istinafın başvurusunun reddine karar verdi.

26 Mayıs 2016'da Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrasında konuşan Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes... Arabalar...", "2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok", "Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?", "Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz", "Önce herkes edepli olacak, adam olacak", "Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray" sözleri sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

"SALDIRI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. bu açıklamalardan dolayı Aziz Yıldırım'a, 1905'er lira olmak üzere 3 bin 810 liralık manevi tazminat davası talebinde bulundu. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017'de davanın reddine karar verirken, şu ifadeler yer aldı:

"Davalının yapmış olduğu konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde maç sırasında aleyhine karşı yapılan ithamlara yönelik cevap ve eleştiri mahiyetinde ve değer yargısı niteliğinde yapılan açıklamalar olduğu, davacıların kişilik haklarına saldırı mahiyetinde kabul edilemeyeceği, eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek beyanlar olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların özellikleri ve konumları da dikkate alındığında sert eleştiri sınırları aşılmamıştır."

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bir üst mahkemeye başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de 27 Aralık 2018'de kararını verdi, Galatasaray ve Galatasaray Sportif AŞ'nin istinaf başvurusunu reddetti.

TEK KAPI ANAYASA MAHKEMESİ

Sarı-kırmızılılar son olarak Yargıtay'a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz talebini de reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı. Galatasaray'ın çalabileceği son kapının Anayasa Mahkemesi kaldığı ifade edildi.

Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti

İlgili Haberler

TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Bayern Münih'in direktörlük teklifini reddetti
TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Bayern Münih'in direktörlük teklifini reddetti
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı
Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum
Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum
Haber Yorumları (17)
1907 RESO AĞ: Yobaz fenev ağlama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ARİF: Yanılmıyorsam kaleci Arif di o da benim gibi ikinci yarı oyuna girmişti...çok gençtim daha tüy yoktu bende,ikinci yarı girip iki tane cakivermistim Adaşima
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ARİF: Angaragucu maçında sakatlanma pahasına. Sekizinci golü ben attım dikkatinize..
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Şenol Güneş Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Füze S 400 Otomobil Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 14:12:19. #1.14#
title