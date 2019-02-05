Yardımları Reddetti: Biz Dilenci Değiliz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumun insani yardımlarına tepki göstererek, "Biz dilenciler ülkesi değiliz" dedi. Venezuela'daki yönetim krizi devam ederken Devlet Başkanı Maduro'dan sert bir çıkış daha geldi. Maduro, "Biz dilenci değiliz" dedi. Maduro ayrıca 'zihinsel yardıma' ihtiyaç duymakla itham ettiği muhalefetin girişimlerini de sert bir dille eleştirdi.

"ÜLKEMİZ ÇALIŞMAYA VE ÜRETİME ÇAĞRILMALI" Maduro, ülkenin kuzeyindeki Aragua eyaletinde askeri üste yaptığı açıklamada, "Sözde insani yardım için sahte bir söz verilemez. Venezuela çalışmaya, üretime, ekonomimizin büyümesine çağrılmalı, biz dilenci değiliz" ifadelerini kullandı.

GUAIDO: 250-300 BİN İNSAN ÖLÜMÜN EŞLİĞİNDE

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, New York Times'a verdiği röportajda, "Bu hükümet düşmeli, böylece tüm bu sefalete son verebiliriz. Ölümün eşiğinde 250-300 bin Venezuelalı var" sözlerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA