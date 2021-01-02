Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür
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Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür

02.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:49
Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür

Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlayan ve yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yaralanmış fotoğrafını sızdıran ambulans görevlisi hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı ancak başarılı futbolcu buna engel oldu.

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yılbaşı gecesi başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere teknik direktör Fatih Terim, takım kaptanlarından Arda Turan hastaneye giderek oyuncunu durumuyla yakında ilgilendi.

O GECE NELER YAŞANDI?

Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi evlerinde müstakil bir villada ailesi ile birlikte yaşayan Galatasaraylı oyuncu, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istedi. Yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkan Omar, 21.30 sıralarında 10-15 tane havai fişeğin fitilini ateşledi. İlk iki havai fişek sorunsuz bir şekilde patlasa da üçüncüsü (bozuk olduğu düşünülüyor) kıvılcım çıkartarak Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı. Omar kaldığı sitenin ambulansıyla hemen Galatasaray'ın sağlık sponsoru olan Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Galatasaray Sağlık Kurulu yapılan ilk kontrollerin ardından Omar'ın gözündeki durumun ciddiyeti üzerine Norveçli futbolcuyu, Ulus'taki Liv Hospital'e nakletti.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYA SIZDIRILDI

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı sitenin ambulans görevlisi, Norveçli futbolcuyu hastaneye götürürken yaralı halinin fotoğraflarını çekerek sosyal medyaya sızdırmış ve büyük tepki çekmişti. İsmi açıklanmayan görevli için Sarı-kırmızılı kulüp yasal adımların atılacağını açıklamıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN FOTOĞRAF TEPKİSİ

Omar'ın kaldırıldığı hastaneye ilk giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak olmuş, Albayrak hastane çıkışında gazetecilere futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken sızdırılan fotoğraf ile ilgili de şunları söylemişti:

"Sitenin ambulans görevlisi sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir? Bu konuyla ilgili kulüp olarak gereken adımları atacağız."

OMAR ELABDELLAOUI'DEN FOTOĞRAFINI SIZDIRAN GÖREVLİ İLE İLGİLİ CEVABI: YAPMAYIN, AİLESİ ZARAR GÖRÜR

Omar Elabdellaoui, Cuma günü kendisini ziyaret edenlerden sızdırılan fotoğrafı ile ilgili bilgi aldı. Norveçli futbolcunun, görevli ile ilgili işlem başlatılacağını öğrenmesinin ardından verdiği cevap ise şu şekilde oldu: "Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür."

BABEL DE HAVAİ FİŞEK PATLATTI

Galatasaraylı bir başka futbolcu Ryan Babel de yılbaşı gecesi evinin bahçesinde havai fişek patlattı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Omar'ın yaşadığı olay sonrasında aldığı tepkilerin ardından Ryan Babel paylaşımlarını sildi.

(Hürriyet)

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