Yaptırımlara karşı elindeki kozu oynadı! Rusya, Avrupa'ya gaz akışını kesti

Ukrayna'yı 9 gündür işgal eden Rusya'ya, Batı'dan ve ABD'den çok sayıda yaptırım uygulandı. Rusya da bu yaptırımlara gaz tehdidiyle cevap vermiş, Avrupa'ya gazı yüksek fiyattan satacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı.

RUSYA GAZI KESTİ

Bugün ise Reuters'ın geçtiği bir son dakika haberi, Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.

AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞAL GAZ TEDARİK EDEN ÜLKE

Öte yandan AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

AVRUPA GEÇEN YIL RUSYA'DAN 155 MİLYAR METREKÜP GAZ İTHAL ETTİ

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.