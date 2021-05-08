Yapı Kredi'nin yeni podcast kanalı yayında
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Yapı Kredi'nin yeni podcast kanalı yayında

Yapı Kredi'nin yeni podcast kanalı yayında
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Sürdürülebilirliği Konuşalım" ile dinamik ve kolay anlaşılır bir üslupla hayatın içinden sürdürülebilirlik ipuçlarını dinleyicileriyle buluşturuyor.

Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Sürdürülebilirliği Konuşalım" ile dinamik ve kolay anlaşılır bir üslupla hayatın içinden sürdürülebilirlik ipuçlarını dinleyicileriyle buluşturuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, haftalık olarak yayınlanacak programlarla iş dünyasından KOBİ'lere girişimcilerden üniversite öğrencilerine son tüketiciden beyaz yakalı profesyonellere geniş bir kitleye sürdürülebilirlik konusunda fayda sağlayacak bilgilerin paylaşılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirliği Konuşalım kanalının ilk bölümü 4 Soruda Sürdürülebilirlik içeriğinde Sürdürülebilirlik nedir?, Sürdürülebilirlik kavramı ne zaman hayatımıza girdi?, Sürdürülebilirliğin bileşenleri nedir? ve Hangi sebepler sürdürülebilirlik kavramının önemini ortaya koymaktadır? soruları yanıtlanırken, pek çok ülkenin sürdürülebilir bir gelecek için yeni politikalar geliştirdiğine dikkat çekiliyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan söz ediliyor.

Ayrıca, YouTube ve Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanan ve Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde sürdürülebilirliğin önemi ve sürdürülebilir kalkınmanın yarattığı dönüşümün mercek altına alındığı Sürdürülebilirlik Sohbetleri serisi de 'Sürdürülebilirliği Konuşalım podcast kanalında dinleyicilerle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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