Yapı Kredi'den doğa dostu sürdürülebilir şube

Yapı Kredi, Yapı Kredi Leasing ve Arçelik iş birliğiyle Bodrum'daki şubesini "sürdürülebilir şube"ye dönüştürdü.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, çatısına güneş panelleri kurulan sürdürülebilir şube, elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden sağlayacak.

Şube otoparkında bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ve buraya tahsis edilecek elektrikli aracın enerjisi de yenilenebilir enerjiden elde edilecek. Güneş panelleri ve elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumu, Arçelik altyapısı kullanılarak, Yapı Kredi Leasing yüzde 1 KDV avantajı ile gerçekleştirildi. Gelecek dönemde uygulamanın fiziki koşulları uygun olan farklı şubelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, iklim krizinin dünyayı tehdit eden en büyük risklerden biri olduğunu belirterek, bu nedenle yenilenebilir enerjiye finansman sağladıklarını ve sürdürülebilir bir dünya için bu alana yoğunlaştıklarını bildirdi.

Çatı üstü güneş enerjisi sisteminde sektör lideri olduklarını kaydeden Torun, şu açıklamalarda bulundu:

"Tecrübemize paralel şekilde uzmanlığımız da aynı oranda yüksek. Bu kapsamda Yapı Kredi Bodrum Şubesi ile iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çekiyoruz. Arçelik altyapısını kullanarak hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir şubeyle finans sektöründe düşük karbon ekonomisine geçişte öncü ve örnek olmak istiyoruz. Böylece sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasını, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayacağız."

Torun, elektrikli araçların kullanımını da teşvik ettiklerini, sürdürülebilirlikte kullanılan inverter, şarj istasyonu ve yağmur suyunu kullanılabilir hale getiren iyonizer makinesinin yüzde 1 KDV avantajını sektörde öne çıkarttıklarını bildirdi.

Fatih Torun, "Önümüzdeki dönemde önemi daha da artacak olan doğa dostu yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza dünyamız ve gelecek nesiller için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Güneş enerjisi finansmanında büyük kolaylık sağlıyoruz"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise çevre dostu enerji üretimi yapan solar enerji sistemlerinin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla öncü bir rol üstlendiklerini bildirdi.

Müşterilerinin sürdürülebilir geleceğe katkı sunmasını destekleme noktasındaki hedeflerinden bahseden Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedef doğrultusunda, uzman mühendislik bayilerimiz ve iş ortaklarımızla konutlardan AVM'lere, üretim tesislerinden ofislere ve otellere kadar her ölçekte proje için keşif, mühendislik, kurulum, izin süreci ve projelendirme dahil anahtar teslim kurulum hizmeti veriyoruz. Uzun ömre sahip solar enerji sistemlerinin yüksek verimle çalışması için müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde güneş enerjisinin finansmanında büyük bir kolaylık sağlıyoruz. Solar enerjiyi tüm Türkiye'de herkese ulaştırabileceğimize olan inancımız tam."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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